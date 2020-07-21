شكرا لقرائتكم مجلس المقاولون العرب يعتمد التشكيل الجديد لقطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، على التشكيل الجديد لقطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل، حيث احتفظ النادي بوجود محمد رضوان رئيساً للقطاع، على أن يكون محمود العارف مديراً فنياً لفريق 99، وعبد العزيز مصطفى زيزو مدرباً لفريق 2001، ومحمد عبد العزيز لفريق 2003، ومحمود حسين الشيمي لفريق 2004، وذلك استعداداً للموسم الجديد 2020/2021.



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في سياق آخر، تعادل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، مع ضيفه نادي أسوان بقيادة أحمد كشري، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث تقدم أسوان عن طريق مصطفى البدري في الدقيقة 44 من الشوط الثاني وتعادل المقاولون في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

وتعد هذه المباراة هي الودية الثانية في إطار استعدادات تماسيح النيل لعودة الدوري العام، بينما كانت الأولى في التجارب الودية للمقاولون العرب، حيث تعود عجلة الدوري إلى الدوران في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي واستمرت لـ 147 يوماً بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

مسعد عوض في حراسة المرمى

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خط الظهر: طارق أبو العز، عبدلله السنجهاوي، ابراهيم القاضي، محمود نعيم

خط الوسط: محمد رزق، أحمد عامر، ابراهيم جلال وحسن يوسف

الهجوم: عبد العزيز إمام ومحمد عبد المجيد

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

فيما يحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.