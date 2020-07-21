شكرا لقرائتكم كونتي: الدوري الإيطالي أصبح أكثر تنافسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يؤمن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بأن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أصبح أكثر تنافسية رغم اقتراب يوفنتوس من تحقيق اللقب للمرة التاسعة على التوالي.

وأبلغ كونتي الصحافييين: دون شك الدوري الإيطالي أكثر تنافسية الآن ويمكن النظر إلى أرقام الفرق الأخرى، أصبحت المنافسة أصعب ومستوى المسابقة تطور حقا. يوفنتوس يبقى الأفضل واذا أردنا التحسن يجب أن ننظر إلى الأفضل، إنتر ميلان يسعى للتحسن وهدفنا هو التأهل لدوري أبطال أوروبا كل عام وأن نكون أكثر تنافسية وأن نحاول الفوز بلقب الدوري.

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وقال كونتي إن إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني الذي ضمن الوجود في المربع الذهبي وبلوغ دوري الأبطال، أحرز تقدما هذا الموسم الأول تحت قيادته رغم التعثر في مباريات حاسمة، وتذكر أن إنتر ميلان قبل موسمين ضمن التأهل لدوري الأبطال في الجولة الأخيرة من الدوري.

وتابع: من الأمور البارزة أننا كنا داخل المربع الذهبي منذ البداية حتى النهاية وهذا هو المكان الذي ينتمي إليه النادي، من الرائع تحقيق ذلك لأنه من المطالب الرئيسية للنادي أن نحسن النتائج مقارنة بالمواسم السابقة والاستقرار لكي لا تتوتر الأوضاع في نهاية الموسم.

ويتأخر إنتر ميلان، الذي يستضيف فيورنتينا يوم الأربعاء، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس مع تبقي أربع مباريات لكن كونتي قال إنه سيريح بعض اللاعبين مشيرا إلى أنه فقد الأمل في اللحاق بيوفنتوس.