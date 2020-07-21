شكرا لقرائتكم كلوب يطالب جماهير ليفربول بالاحتفال في المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب يورغن كلوب مدرب ليفربول جماهير النادي بالاحتفال في المنازل، إذ يستعد لتسلم كأس الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب مباراته ضد تشيلسي الأربعاء.

وضمن فريق كلوب لقب دوري الأضواء لأول مرة خلال 30 عاما قبل سبع مباريات على النهاية وسيتسلم الجائزة في منصة تتويج خاصة شيدت في مدرج كوب في استاد أنفيلد.

وحذرت شرطة مرسيسايد الجماهير من تكرار التجمعات الكبيرة التي حدثت بالمدينة عقب حسم ليفربول اللقب الشهر الماضي وسط مخاوف انتشار عدوى كوفيد-19.

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وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء : لا نريد القول إن هذا التصرف خاطئ تماما ولكنه ليس صائبا، في أول فرصة سانحة سنقيم حفلا لكن عندما تكون الظروف مناسبة، إنه تحد لكننا واجهنا تحديات أكبر مع هذا النادي. ابقوا في منازلكم مع العائلة.

وأنفق المنافس تشيلسي مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات بالفعل لضم المهاجمين حكيم زياش وتيمو فيرنر إذ يتطلع فريق المدرب فرانك لامبارد للمنافسة بقوة على اللقب في الموسم المقبل.

لكن كلوب قال إنه لن يعتبر قلة نشاط ناديه في فترة الانتقالات مبررا اذا لم يتمكن من الدفاع عن اللقب في الموسم القادم.

وتابع المدرب الألماني: أشعر بالرضا عن تشكيلتي بنسبة 100 في المئة وأنا كنت هنا في العام الماضي عندما أراد الناس أن نتعاقد مع بعض الأسماء. لا يتعلق الأمر بعدم الرغبة ولكننا نحاول اتخاذ قرارات صائبة ثم جاء كوفيد وتغير الوضع وليس للأفضل، نشتري اذا كان لدينا المال والحاجة لذلك واذا لم نمتلك شيئا منهما لن نشتري ولن نعتبر ذلك مبررا.