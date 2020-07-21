شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يواجه مارسيليا ودياً استعداداً لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق مارسيليا الفرنسي يوم 31 يوليو الجاري، استعداداً لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل.

وذكر بايرن في بيان أن المباراة ستقام بدون جمهور على ملاعب أكاديمية النادي.

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وحصل لاعبو بايرن على راحة سلبية لمدة أسبوعين بعدما توج بثنائية الدوري والكأس، ويعود الفريق للتدريبات لاستئناف محاولته للتتويج بالثلاثية هذا الموسم.

وتُستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا على هيئة بطولة مصغرة في لشبونة بداية من دور الثمانية خلال الفترة من 12 إلى 23 أغسطس. ولكن يتعين على بايرن أن يخوض مباراة إياب دور الستة عشر يوم 8 أغسطس المقبل أمام ضيفه تشيلسي. علما أنه فاز ذهابا 3 - صفر في لندن قبل أزمة فيروس كورونا.

وقال هانسي فليك مدرب بايرن أن المباراة أمام مارسيليا، الفائز بالبطولة في 1993 : تأتي في الوقت الأمثل في استعداداتنا. الفريق وجهازنا التدريبي سيعملان بتركيز كبير للتأكد من أن أداءنا سيكون مشابها لما قدمناه في الدوري الألماني وفي نهائي كأس ألمانيا.