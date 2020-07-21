شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم طنطا يخطر الزمالك برغبته فى الانتقال للملعب التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب هانى رشدى، مهاجم الزمالك الصاعد المعار لنادى طنطا، وكيله بإخطار إدارة النادى الأبيض برغبته فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى بالموسم الجديد، بعد تلقيه عرضًا رسميًا من الملعب التونسى لضمه، على أن يناقش مسئولو الزمالك ذلك العرض لحسمه خلال الفترة الجارية بعدما طلب النادى التونسى الحصول على خدمات الثنائى رشدى ومدافع الزمالك الصاعد ياسين مرعى حيث يرغب النادى التونسى فى الاستفادة بجهودهما لمدة موسمين مقبلين ومن المقرر أن تحسم إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مصير الثنائى خلال الفترة الجارية.

وأرسل مسئولو نادى الملعب التونسى خطابا رسميًا جاء نصه الرسمى للزمالك من نادى الملعب أن النادى التونسي على استعداد للتعاقد مع ثنائى القلعة البيضاء مع تفويض محمد عبد الحميد وكيل اللاعبين للتفاوض والتعاقد مع اللاعبين، فيما أكد محمد عبد الحميد، وسيط الصفقة إن إدارة الملعب التونسى برئاسة جلال بن عيسى، أبدت اهتماما كبيرًا بالتعاقد مع ثنائى الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين شباب صغار السن خلال عملية الإحلال والتجديد بصفوف النادى التونسى.

وأضاف وسيط الصفقة إن رد الزمالك جاء على مسئولى الملعب التونسى بأنه سيتم عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالأبيض، من أجل الاتفاق على كل الشروط والمقابل المادى والتعاقد مع اللاعبين والبدء فى اجراءات سفرهم إلى فريقهم الجديد فى تونس مطلع الشهر المقبل، حال الاتفاق على كل الأمور.

ويستعد فريق الزمالك، لاستئناف منافسات النشاط الرياضى، حيث يُقيم الفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، معسكرًا مغلقا فى مدينة برج العرب، حاليا، ونجح خلاله الفريق فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أول أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للإطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.