شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إبتسامة الخطيب لفايلر وجلسة فى التتش أبرز ملامح مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، الأنظار خلال حضوره لتدريبات الفريق الكروى الأول على ملعب مختار التتش، لاسيما أن "بيبو" إلتقى بالسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى، وإلتقطت عدسة الكاميرا صورة لإبتسامة كل منهما للأخر، والتى لقت تفاعل كبير من جمهور المارد الأحمر على مواقع السوشيال ميديا.



الخطيب وفايلر

وحرص الخطيب على متابعة جزء من تدريبات الفريق استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي لوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وتابع الخطيب، وعمل على دعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية، وأطمأن رئيس النادي على أحوال الفريق واللاعبين وإستعدادهم لخوض المنافسات المقبلة محلياً وأفريقياً كما حرص "بيبو" على عقد جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للاطمئنان على أحوال الفريق والتعرف اخر الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى سبق أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة.

ويخوض الأهلى تجربتين وديتين خلال يوليو الجاري الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر. وكان الاهلي قد اجرى ٤ مسحات طبية وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة، واعلن النادي عن سلبية كافة المسحات التي اجراها الجهاز الفني والطبي والاداري واللاعبين.

Advertisements



محمد الشناوى

فيما عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى جلسة مع محمد الشناوى، حارس الفريق، فى حضور المترجم الدكتور عمرو محب، ويحرص فايلر على عقد جلسات جماعية وفردية مع اللاعبين لتجهيزهم فنيًّا ومعنويًّا للمرحلة المقبلة، والحديث بشكل عام عن التحديات التي تواجه الفريق محليًّا وإفريقيًّا.

وسبقت جلسة فايلر مع الشناوى محاضرة سريعة من المدير الفنى مع اللاعبين، للحديث عن البرنامج التدريبى الذى يقوم الفريق بتنفيذه فى مران اليوم.