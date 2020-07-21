شكرا لقرائتكم خبر عن أول تدريب لوادى دجلة فى العين السخنة استعدادًا للدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، أول تدريب جماعى بمعسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى منتجع العين السخنة، فى إطار الاستعداد لعودة اسئناف مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم 6 أغسطس المقب، ويخلو المعسكر الدجلاوى من المباريات الودية، حيث لم يتمكن الفريق من خوض أى مباراة ودية خلال تواجده فى المعسكر المغلق بالسخنة، نظرًا لصعوبة الأمر فى ظل الشروط التى حددها اتحاد الكرة من أجل السماح بخوض مباريات ودية فى الوقت الحالي وقبل عودة الدورى، حيث اشترطت الجبلاية أن تكون الوديات بين فرق الدورى الممتاز فقط دون الاستعانة بفرق من القسم الثانى أو الثالث، فضلاً عن المسحة الطبية التى يجب خضوع الفريقين لها قبل اللقاء.

وكان من المنتظر أن ينطلق معسكر إعداد الفريق الدجلاوى بداية من منتصف الشهر الجارى، إلا أن عدم حصول الفندق المتواجد فى العين السخنة على موافقة وزارة السياحة أدى لتأجيل انطلاق المعسكر لحين الحصول على الموافقة، ليبدأ من اليوم.

ويستمر معسكر الفريق الدجلاوى لمدة أسبوع فى العين السخنة على أن يعود الفريق إلى القاهرة قبل موعد مباراته الودية مع الزمالك، المقرر لها يوم 26 من الشهر الحالى على ملعب الفارس الأبيض بميت عقبة، واتفق الفريقان على أن تكون المباراة مقسمة على 3 أشواط، وأن يكون الشوط الواحد مدته 40 دقيقة، ثم مواجهة الإنتاج الحربى يوم 29 على ملعب بتروسبورت.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها الفريق والجهاز الفنى والإدارى قبل انطلاق المعسكر، للكشف عن فيرس كورونا، سلبية للجميع، لاسيما وأن مروان حمدى مهاجم الفريق أعلن شفائه من الإصابة بفيرس كورونا بعد فترة عزل دامت 25 يومًا.

Advertisements