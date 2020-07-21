شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لاتشغلنا نتائج الوديات.. وتجربة "نادى مصر" مفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محسن أبوجريشة المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، في أعقاب اللقاء الودي ضد نادي مصر، أن الجهاز الفني لا ينظر للنتائج في المباريات الودية، بقدر الاهتمام بالأداء الفني والبدني للاعبين ، وأضاف : "التجربة كانت مفيدة بشكل كبير للاعبين فى ظل ابتعادهم عن المشاركات منذ فترة طويلة"، وواصل: "حرصنا على تجريب مجموعة من الخطط الفنية، وإشراك أكثر من لاعب فى مراكز مختلفة للوقوف على مرونتهم التكتيكية ومدى قدرتهم على المشاركة بأكثر من مركز"، وأتم مدرب الدراويش:”نكثف تدريبات الفريق ونتدرب على فترتين يوميا ونسابق الزمن لتجهيز الفريق قبل عودة النشاط الكروي بشكل رسمى والذى يحتاج لفترة لاتقل عن شهرين من أجل الوصول للمستوى المأمول”..وتلقي فريق الاسماعيلي هزيمة أمام نادي مصر بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ستاد الاسماعيلية.

الفرنسي ديديه جوميز بدأ المباراة بتشكيل مكون من محمد فوزي لحراسة المرمى، ابو اليزيد و هاشم و احمد ايمن و البدري لخط الدفاع، مخلوف و محمد الضرف و محمد صادق و مدبولي و مدحت فقوسة لخط الوسط، و وجيه عبدالحكيم لخط الهجوم.

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بينما دفع جوميز خلال أحداث اللقاء بكل من أسامة إبراهيم و محمد عمار و محمد مجدي الجمل و محمد كماتشو ومحمد نصر و عماد حمدي و عمر الوحش و مصطفى فارس و بيكيتي سيلڤا بالإضافة لحازم مرسي.

وخلال أحداث الشوط الأول تعرض محمد صادق و محمد مخلوف لإصابة، ليقرر جوميز استبدالهم على الفور ليحل بيكيتي سيلڤا و عماد حمدي بدلاً منهما ، وفي الشوط الثاني تعرض عمر الوحش لإصابة قوية في منطقة الرأس بعد تدخل قوي من مصطفي كالوشا ظهير نادي مصر الذي حصل على بطاقة حمراء نتيجة تدخلاته العنيفة.

وجاء هدف نادي مصر الوحيد في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعد كرة عرضية أخطأ الدفاع فى التعامل معها ووصلت لمصطفي سلطان مهاجم الفريق الضيف و الذي وضعها قوية على يمين محمد فوزي ليكتب هدف اللقاء الوحيد.