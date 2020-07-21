الامارات | بنزيمة أفضل لاعب وزيدان المدرب الأول ويوفيتش أسوأ صفقة في استفتاء "ماركا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة أفضل لاعب وزيدان المدرب الأول ويوفيتش أسوأ صفقة في استفتاء "ماركا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال الفرنسي كريم بنزيمة هداف فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لقب أفضل لاعب في الموسم الحالي بحسب استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتفوق بنزيمة على الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة وزميله المدافع في ريال مدريد سيرخيو راموس، بحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها "ماركا" اليوم الثلاثاء عبر موقعها الالكتروني.

وحصل بنزيمة على 36 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء والذين بلغ عددهم حوالي 120 آلف شخص.

وحل ميسي ثانيا بحصوله على 32 بالمئة من الأصوات فيما جاء راموس في المركز الثالث بـ14 بالمئة من الأصوات.

ولم تقتصر جوائز ريال مدريد على لقب أفضل لاعب بل نال مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لقب أفضل مدرب بعد أن قاد الفريق للقب الدوري المحلي.

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وحصل زيدان على 46 بالمئة من الأصوات ليتفوق على دييجو مارتينيز الذي حقق مفاجأة كبيرة مع فريقه غرناطة وقاده للمركز السابع بجدول الترتيب.

واختار قراء "ماركا" لوكاس اوكامبوس مهاجم اشبيلية كأفضل صفقة في الموسم بحصوله على 38 بالمئة من الأصوات.

وحل فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد ثانيا بـ18 بالمئة من الأصوات فيما جاء ماركوس يورينتي لاعب اتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ13 بالمئة من الأصوات.

أما أسوأ صفقة في الموسم فكانت من نصيب لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بـ29 بالمئة من الأصوات يليه زميله البلجيكي إدين هازاد ثم الفرنسي انطوان غريزمان مهاجم برشلونة ثالثا.

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