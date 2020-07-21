الامارات | مانع محمد يفسخ عقده مع شباب الأهلي بالتراضي

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شكرا لقرائتكم خبر عن مانع محمد يفسخ عقده مع شباب الأهلي بالتراضي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاعب شباب الأهلي مانع محمد عن فسخ عقده مع "فرسان دبي"، حسب ما ذكر اللاعب على حسابه الشخصي في "إنستغرام".
ونشر مانع محمد صورته مرتدياً قميص شباب الأهلي، معلقاً على الصورة قائلاً: "حبيت أعلن عن انهاء عقدي بالتراضي مع فريقي شباب الاهلي وأحب أشكر اخواني اللاعبين والادارة وجمهورنا الحبيب على محبتكم ودعمكم لي طول الفترة الي قضيناها مع بعض والتي كانت حافلة بالبطولات".
وأضاف: "أشكر بالأخص عضو مجلس إدارة النادي خليفة سعيد سليمان على دعمه ومساندته وتحفيزه الدائم وتوفيره كل سبل الراحة لي طول الفترة الي كنت فيها مع الفريق وما راح أنسي وقفاتك معي وبالتوفيق، للفريق اتطلع لتحدي جديد".
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