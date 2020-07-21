تشيلسي يغري هندرسون بأكثر من ضعف الراتب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم استعداده لدفع راتب أكثر من الضعف لحارس مرمى شيفيلد يونايتد المعار من مانشستر يونايتد، دين هندرسون، وذلك في محاولة لمنع عودته لفريقه الأصلي.

وذكرت صحيفة «مانشستر إيفننج» البريطانية أمس، أن تشيلسي تواصل مع ممثلي هندرسون، في ظل عدم رضا المدير الفني للفريق فرانك لامبارد عن الحارس الحالي للفريق اللندني، الإسباني كيبا أريزابالاجا، والذي يعد أعلى حارس مرمى ثمنا في العالم، حيث كان النادي تعاقد معه مقابل 71 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن هندرسون البالغ من العمر 23 عاما، يتقاضى حاليا راتبا أسبوعيا قدره 70 ألف جنيه إسترليني، لكن شيفيلد يونايتد دفع أغلب راتبه العام الماضي، فيما يبدو تشيلسي على استعداد لإغراء الحارس براتب قيمته 170 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ومن المقرر أن يعود هندرسون إلى مانشستر يونايتد بمجرد نهاية فترة إعارته لشيفيلد يونايتد الأسبوع المقبل.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة.