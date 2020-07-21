جوارديولا : أحترم أرسنال بالملعب وليس خارجه

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وقال جوارديولا في تصريحات صحفية إنه يكن احتراما وتقديرا هائلا لأرسنال، الذي تغلب على مانشستر سيتي 2-0 السبت الماضي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن هذا الاحترام الهائل يكون على أرض الملعب ولكن ليس كثيرا خارج الملعب.
وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن أرسنال «المدفعجية» تضامن مع 7 أندية أخرى للضغط على مانشستر سيتي قبل أن تصدر المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كأس) حكمها بشأن الالتماس المقدم من مانشستر سيتي ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإيقافه عامين عن المشاركة في البطولات الأوروبية إضافة لتغريمه 30 مليون يورو لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.
وأصدرت (كأس) حكمها في 13 يوليو الحالي برفع عقوبة الإيقاف وتقليص الغرامة إلى 10 ملايين يورو، مؤكدة أن الادعاءات بوجود خرق وانتهاكات لقواعد اللعب المالي النظيف ليست مثبتة بالشكل الكافي.
ولم تصدر (كأس) حتى الآن بيانا مفصلا بحيثيات الحكم.
كما يبدو هناك سبب آخر لكراهية جوارديولا لسلوك أرسنال وهو أن مساعده السابق ميكيل أرتيتا تعرض لصيحات استهجان من الجماهير لدى توليه تدريب أرسنال في ديسمبر الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أن المحادثات مع أرتيتا بدأت فور فوز مانشستر سيتي 3 -0 على أرسنال في عقر داره بالدوري الإنجليزي، ولكن دون علم أنصار النادي.
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