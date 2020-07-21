قائد واتفورد ينفي مشاجرة اللاعبين والمدرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنكر قائد واتفورد الإنجليزي، تروي ديني، ما يتردد حاليا عن اشتباك اللاعبين مع مدربهم السابق نيجل بيرسون في غرف تغيير الملابس خلال مباراة الفريق التي خسرها 1 - 3 أمام ويستهام بالدوري الإنجليزي الجمعة الماضي.

وكان النادي أقال بيرسون (53 عاما) الأحد الماضي ليصبح ثالث مدرب يقال من تدريب الفريق هذا الموسم بعد خافي جارسيا وكيكي سانشيز فلوريس.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن السبب وراء رحيل بيرسون هو مشاجرة وقعت في غرف تغيير الملابس بين شوطي المباراة التي خسرها الفريق أمام ويستهام.

وقال ديني «بيرسون لم يعتد على أي لاعب.

كان متوترا فقط وتحدث معنا بصرامة، ما من أحد تشاجر. ما من أحد تلاكم. لم يكن هناك أي اشتباك بالأيدي».

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ويحتل واتفورد المركز الـ17 في جدول الدوري بفارق 3 نقاط فقط أمام فرق منطقة الهبوط قبل آخر مباراتين له في المسابقة.

وقال ديني إنه شعر بالصدمة لقرار إقالة المدرب في هذا التوقيت.

ويتولى هايدن مولينز، الذي سبق له تدريب فريق تحت 23 عاما بالنادي، مسؤولية تدريب واتفورد موقتا في المباراتين المتبقيتين له هذا الموسم، على أن يعاونه مدرب الحراس جراهام ستاك.

والتقي واتفورد أمس مع مانشستر سيتي في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري.