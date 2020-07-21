توتنهام يجدد عقد إيريك حتى 2024

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وذكر توتنهام عبر موقعه الرسمي أمس، أن داير بدأ مسيرته مع الفريق منذ 6 أعوام حينما انضم إلى النادي قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي في يوليو عام 2014.
وشارك داير في 40 مباراة دولية مع المنتخب وساهم في حصول على المركز الرابع بكأس العالم 2018 بروسيا.
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