شكرا لقرائتكم خبر بيتيس يمدد عقد جونزاليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر الموقع الرسمي للنادي أمس، أن إدجار التحق بالنادي في يوليو 2018، من أجل الانضمام إلى صفوف فريق بيتيس ديبورتيفو (الفريق الثاني بالنادي).
وأضاف النادي في بيانه أن تطور مستوى اللاعب والأداء الجيد الذي قدمه، ساهما في انضمامه لقائمة الفريق الأول في أكثر من مباراة، حيث شارك للمرة الأولى مع بيتيس أمام بلنسية في 23 نوفمبر الماضي، وهي المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2 - 1.
وشارك إدجار في 14 مباراة رسمية مع الفريق الأول لبيتيس، منها 10 مباريات في بطولة الدوري الإسباني و4 في كأس ملك إسبانيا.
وأنهى ريال بيتيس الموسم في المركز الـ15 برصيد 41 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيتيس يمدد عقد جونزاليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.