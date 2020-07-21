شكرا لقرائتكم خبر بيتيس يمدد عقد جونزاليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد ريال بيتيس الإسباني عقد لاعبه إدجار جونزاليس حتى نهاية يونيو 2023، كما أعلن تصعيده للفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أمس، أن إدجار التحق بالنادي في يوليو 2018، من أجل الانضمام إلى صفوف فريق بيتيس ديبورتيفو (الفريق الثاني بالنادي).

وأضاف النادي في بيانه أن تطور مستوى اللاعب والأداء الجيد الذي قدمه، ساهما في انضمامه لقائمة الفريق الأول في أكثر من مباراة، حيث شارك للمرة الأولى مع بيتيس أمام بلنسية في 23 نوفمبر الماضي، وهي المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2 - 1.

وشارك إدجار في 14 مباراة رسمية مع الفريق الأول لبيتيس، منها 10 مباريات في بطولة الدوري الإسباني و4 في كأس ملك إسبانيا.

وأنهى ريال بيتيس الموسم في المركز الـ15 برصيد 41 نقطة.