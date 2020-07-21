هبوط بطل إسبانيا إلى الثالثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سينافس ديبورتيفو لا كورونيا الموسم المقبل بدوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1980-1981، رغم تبقي مواجهة مؤجلة أمام فوينلابرادا بسبب عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وسبق لديبورتيفو، الفوز بلقب الدرجة الأولى عام 2000، كما حقق الوصافة 5 مرات، وكذلك وصل لنهائي أبطال أوروبا عام 2004 وحقق الكأس الإسبانية مرتين، كما هبط إلى جانبه فريق اعتاد على اللعب بين الكبار أيضا، هو راسينغ سانتاندر، وهبط أيضا نومانسيا وإكسترامادورا.

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