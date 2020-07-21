هونيس مرشح لتدريب هوفنهايم

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وذكرت المجلة أن هونيس (38 عاما) ظهر كخيار مفضل لقيادة هوفنهايم بعد أن تمكن من تحقيق لقب الدرجة الثالثة مع الفريق الرديف بنادي بايرن ميونخ الموسم الماضي.
وأضافت التقارير أن هونيس بات جاهزا للانتقال إلى الدوري الممتاز، في الوقت الذي يبحث فيه هوفنهايم عن خليفة لمدربه ألفريد شرويدر.
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