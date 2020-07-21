هونيس مرشح لتدريب هوفنهايم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات نجل ديتر هونيس مهاجم المنتخب الألماني السابق، وابن شقيق أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، سيباستيان هونيس المرشح الأوفر حظا لتولي مهمة تدريب هوفنهايم، وذلك حسبما ذكرت مجلة «كيكر» الألمانية أمس. وذكرت المجلة أن هونيس (38 عاما) ظهر كخيار مفضل لقيادة هوفنهايم بعد أن تمكن من تحقيق لقب الدرجة الثالثة مع الفريق الرديف بنادي بايرن ميونخ الموسم الماضي. وأضافت التقارير أن هونيس بات جاهزا للانتقال إلى الدوري الممتاز، في الوقت الذي يبحث فيه هوفنهايم عن خليفة لمدربه ألفريد شرويدر.

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