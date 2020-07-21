اخبار الرياضه

دينامو يلاحق إلغاء قرار هبوطه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر دينامو يلاحق إلغاء قرار هبوطه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي دينامو دريسدن الألماني أمس دخوله في محادثات مع رابطة الدوري من أجل إلغاء قرار هبوطه من دوري الدرجة الثانية.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن دريسدن يرغب في البقاء بالبطولة مع زيادة عدد أندية الدرجة الثانية، حيث يزعم النادي أنه لم يكن في وضع ملائم مقارنة بباقي الأندية.

واستأنف النادي مبارياته في البطولة متأخرا أسبوعين عن الفرق الأخرى، وذلك بسبب انتشار حالات إصابة بفيروس المستجد بين صفوفه، الأمر الذي أجبره على خوض تسع مباريات خلال 28 يوما فقط.

ولم يرغب النادي في الكشف عن سير المحادثات. وقالت «بيلد» إن النادي قدم اقتراحا للرابطة ولكن لم تظهر بعد نتيجة واضحة لهذا المسعى.

وأعلن دينامو دريسدن، بطل ألمانيا الشرقية السابق والذي سبق له المشاركة في (بوندسليجا)، مباشرة بعد انتهاء الموسم في أواخر يونيو الماضي أنه سوف يبحث إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينامو يلاحق إلغاء قرار هبوطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا