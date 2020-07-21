دينامو يلاحق إلغاء قرار هبوطه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي دينامو دريسدن الألماني أمس دخوله في محادثات مع رابطة الدوري من أجل إلغاء قرار هبوطه من دوري الدرجة الثانية.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن دريسدن يرغب في البقاء بالبطولة مع زيادة عدد أندية الدرجة الثانية، حيث يزعم النادي أنه لم يكن في وضع ملائم مقارنة بباقي الأندية.

واستأنف النادي مبارياته في البطولة متأخرا أسبوعين عن الفرق الأخرى، وذلك بسبب انتشار حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه، الأمر الذي أجبره على خوض تسع مباريات خلال 28 يوما فقط.

ولم يرغب النادي في الكشف عن سير المحادثات. وقالت «بيلد» إن النادي قدم اقتراحا للرابطة ولكن لم تظهر بعد نتيجة واضحة لهذا المسعى.

وأعلن دينامو دريسدن، بطل ألمانيا الشرقية السابق والذي سبق له المشاركة في (بوندسليجا)، مباشرة بعد انتهاء الموسم في أواخر يونيو الماضي أنه سوف يبحث إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية.