شكرا لقرائتكم معسكر الزمالك يكشف عن وجود لاعبين قادرين علي تعويض غياب النجوم .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف معسكر الزمالك المقام حاليا في برج العرب عن وجود لاعبين قادرين علي تعويض غياب النجوم وهو ما أكدته المباراة الودية التي خاضها الزمالك امام سموحة والتي شهدت تألق بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا علي فرصة قبل توقف الدوري، حيث اثبت اسلام جابر لاعب وسط الزمالك انه قادر علي تعويض غياب المغربي محمد اوناجم الذي لم يصل الي القاهرة حتي الان برفقة مواطنه اشرف بن شرقي بعد أزمة كورونا ، كما ظهر يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك في مستوي فني وبدني وذهني مميز مما جعله احد الأعمدة الرئيسية في خطة كارتيرون ، ويمكنه اللعب بدلا من أشرف بن شرقي في مركز الوسط المهاجم، ولعل من ابرز مكاسب الزمالك من معسكر برج العرب هو إيجاد بدائل من داخل الفريق لنجومه المحترفين في ظل رغبة الثنائي في الاحتراف الأوروبي وتلقيهما عروضا شفهية من بعض الأندية التركية والفرنسية.

في سياق مختلف ، أكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أن الزمالك سدد القسط الأخير لأرض النادى بمدينه أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده في ٣١ مايو ٢٠٢١ وذلك بشيك قدره مليون و٦٠٠ ألف جنيه، وشدد منصور في تصريحات للموقع الرسمي لناديي الزمالك على أن ذلك هو اكبر رد على الكاذبين وأصحاب المصالح الشخصية الذين رددوا سحب الأرض من النادي ، وأشار رئيس الزمالك الى أن تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصا للنادي.