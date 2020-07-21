شكرا لقرائتكم فايلر يعقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي في بداية مران الأهلي بالتتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الاهلي جلسة مع محمد الشناوي، حارس الفريق،وذلك في بداية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ويحرص فايلر على عقد جلسات جماعية وفردية مع اللاعبين لتجهيزهم فنيًّا ومعنويًّا للمرحلة المقبلة، والحديث بشكل عام عن التحديات التي تواجه الفريق محليًّا وإفريقيًّا. وسبقت جلسة فايلر مع الشناوي محاضرة سريعة من المدير الفني مع اللاعبين، للحديث عن البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه في مران اليوم ، ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى ، منح المدير الفني للأهلي إدارة ناديه ممثلة فى محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة الضوء الأخضر لعودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودى، بعد قرار قطع اعارته لوجود خلاف مادي مع الجانب السعودي، عقب تأخرهم عن سداد باقى قيمة الإعارة، وعقد الخطيب جلسة مع فايلر خلال الساعات الماضية شهدت الاتفاق على عددة أمور أبرزها عودة وليد أزارو وبحث الصفقات التى سيبرمها النادي بخلاف طاهر محمد طاهر الذي نجحت إدارة الأهلى فى ضمه من المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل بالإضافة لملفى اللاعبين الراحلين والمعارين ، وترى إدارة الأهلي أن عودة وليد أزارو ستمثل إضافة كبيرة للفريق على المستوى الفني خاصة وأن المهاجمين المتواجدين حالياً لم ينحوا في اقناع فايلر، الأمر الذي أجبر المدرب السويسري على توظيف أجاي في مركز المهاجم الصريح رغم أنه ليس مركزه الأصلى.