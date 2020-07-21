شكرا لقرائتكم الخطيب يحضر مران الأهلي بالتتش لتحفيز اللاعبين قبل الدوري وأبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي مران الفريق الذي اقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي لوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ، وتابع الخطيب، جزء من المران لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية ، وأطمأن رئيس النادي على أحوال الفريق واللاعبين وإستعدادهم لخوض المنافسات المقبلة محلياً وأفريقياً كما حرص الخطيب على عقد جلسة مطولة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للاطمئنان على أحوال الفريق والتعرف اخر الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سبق أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة.

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ويخوض الاهلي تجربتين وديتين خلال يوليو الجاري الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر. وكان الاهلي قد اجرى ٤ مسحات طبية وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة، واعلن النادي عن سلبية كافة المسحات التي اجراها الجهاز الفني والطبي والاداري واللاعبين.

فيما عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى جلسة مع محمد الشناوى، حارس الفريق، فى حضور المترجم الدكتور عمرو محب، وذلك فى بداية المران، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ويحرص فايلر على عقد جلسات جماعية وفردية مع اللاعبين لتجهيزهم فنيًّا ومعنويًّا للمرحلة المقبلة، والحديث بشكل عام عن التحديات التي تواجه الفريق محليًّا وإفريقيًّا. وسبقت جلسة فايلر مع الشناوى محاضرة سريعة من المدير الفنى مع اللاعبين، للحديث عن البرنامج التدريبى الذى يقوم الفريق بتنفيذه فى مران اليوم.