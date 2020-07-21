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شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الزمالك سدد القسط الأخير لأرض النادى بمدينة أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده في ٣١ مايو ٢٠٢١ وذلك بشيك قدره مليون و٦٠٠ ألف جنيه.
وشدد منصور، على أن ذلك هو أكبر رد على الكاذبين وأصحاب المصالح الشخصية الذين رددوا سحب الأرض من
النادي.
وأشار رئيس الزمالك، إلى أن تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصا للنادي.
الزمالكأعلن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادى والمقرر لها يومى ٢٦ و٢٧ يوليو الجارى، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للنادى وباقى جدول الأعمال بها، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الإدارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا ، وقرر المجلس أن يكون دخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة وذلك بحسب تعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، كما قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها من الآن على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية.
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