شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الزمالك سدد القسط الأخير لأرض النادى بمدينة أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده في ٣١ مايو ٢٠٢١ وذلك بشيك قدره مليون و٦٠٠ ألف جنيه.

وشدد منصور، على أن ذلك هو أكبر رد على الكاذبين وأصحاب المصالح الشخصية الذين رددوا سحب الأرض من

النادي.

Advertisements

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصا للنادي.