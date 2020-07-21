شكرا لقرائتكم حسام عبد المنعم: الزمالك أقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام عبد المنعم نجم نادي الزمالك سابقاً، أن الفريق الأبيض الأقرب للتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والمرشح الأول خاصة وانه يعود للمشاركة في المنافسات وهو بنفس معنويات بطل السوبر الافريقي الذي انتزعه عن جدارة واستحقاق من أنياب الترجي التونسي.

أضاف حسام عبد المنعم خلال حواره لبرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الزمالك يمتلك أقوى دفاع ولاعبيه يمتلكون مقومات حقيقية للتويج بالألقاب وعلى المدير الفني كارتيرون أن يجيد التعامل مع المنافسين واقتناص البطولة لأنها أصبحت قريبة للغاية فبات النهاية على بعد 3 مباريات من السهل تجاوزهم بالعزيمة والإصرار على تحقيق اللقب القاري.

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وتحدث أسامة عبد المنعم على ضرورة تثبيت التشكيل التي خاض بها مبارياته في السابق خلال المواجهات المرتقبة افريقيا مشدداً على أن المدير الفني كارتيرون يجيد اللعب بشكل كبير في المنافسات القارية خاصة عندما شاهدناه في السوبر الافريقي.

وقال أسامة عبد المنعم أنه حقق 12 بطولة خلال 4 مواسم لعب فيها مع الزمالك وهو رقم قياسي لأي لاعب انتمى للقلعة البيضاء وهو ما يجعلني فخور بكل ما قدمته للنادي الذي أكن له كل شيء في حياتي الكروية.