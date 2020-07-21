شكرا لقرائتكم كريم ذكري: حسام عاشور مظلوم جماهيرياً في مطالبته بالاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى كريم ذكري لاعب الزمالك السابق، أن حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي مظلوم جماهيرياً في مطالبته بالاعتزال لشعورهم بأن سنه كبير، وقال ذكري في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت: حسام عاشور بيلعب من زمان عشان كده الناس بتشوف سنه كبير، وهناك لاعبين مثل حسام باولو لا تشعر الجماهير بكبر سنهم لأنهم لم يعتادوا على مشاهدته منذ سن صغير، ولذلك استطاع أن يكون هداف الدوري ويسير بشكل جيد، واعتزلت في سن الـ 30 لأنني كنت صريحاً مع نفسي ولم أجد أن لدي القدرة على تقديم المزيد.

أضاف ذكري: الكورة في مصر أهلي وزمالك بنسبة 70% والنسبة الباقية لباقي الأندية الجماهيرية، وهم السبب في هيمنة القطبين على المرة المصرية، لم نسمع عن ضمهم لصفقات قوية، أو حفاظهم على لاعبيهم، ويتحججون بالأزمة المادية لا يفكرون في البحث عن طرق لتدعيم النادي، غير بيع اللاعبين.

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وواصل: إيهاب جلال حقق انجازاً في الموسم الماضي وقاد الفريق للمربع الذهبي، ولكن مع بداية الموسم الجديد، الإدارة لم تدعم الفريق بأي لاعبين وهذا سبب تراجع الفريق في الدوري، وطارق العشري هو أفضل قرار لمجلس الإدارة في الفترة الحالية ويمكنه النهوض بالفريق بسياسة جديدة، لأن الفرق كانت قد حفظت طريقة إيهاب جلال.

وزاد: بنسبة كبيرة الأهلي حصد بطولة الدوري، وأعتقد أن الزمالك سينافس على المركز الثاني من أجل اللعب في دوري أبطال أفريقيا، الزمالك رغم أنه فرط في نقاط كثيرة في الدوري إلا أنه حصد بطولتي السوبر الأفريقي والمصري.

واختتم : النسب متساوية لجميع الفرق في نسخة دوري أبطال أفريقيا الحالية، وفي الفترة الأخيرة الزمالك أفضل من الأهلي خاصة مع البطولات التي حققها والصفقات التي أبرمها.