شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يطمئن على أجاي بعد الغياب عن المران الجماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى جونيور أجايي، لاعب الأهلي بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي اقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وحرص الجهاز الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني الذي على جميع اللاعبين في مران اليوم، وتنفيذ بعض العناصر لتدريبات خفيفة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ، وعقد خالد محمود طبيب الفريق جلسة مع جونيور أجايي للاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته وعدم وجود أي شكوى طبية ، ويخوض الاهلي تجربتين وديتين خلال يوليو الجاري الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر إستعداداً لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي لوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

من ناحية أخرى، منح المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه ممثلة فى محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة الضوء الأخضر لعودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودى، بعد قرار قطع اعارته لوجود خلاف مادي مع الجانب السعودي، عقب تأخرهم عن سداد باقى قيمة الإعارة، وعقد الخطيب جلسة مع فايلر خلال الساعات الماضية شهدت الاتفاق على عددة أمور أبرزها عودة وليد أزارو وبحث الصفقات التى سيبرمها النادي بخلاف طاهر محمد طاهر الذي نجحت إدارة الأهلى فى ضمه من المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل بالإضافة لملفى اللاعبين الراحلين والمعارين ، وترى إدارة الأهلي أن عودة وليد أزارو ستمثل إضافة كبيرة للفريق على المستوى الفني خاصة وأن المهاجمين المتواجدين حالياً لم ينحوا في اقناع فايلر، الأمر الذي أجبر المدرب السويسري على توظيف أجاي في مركز المهاجم الصريح رغم أنه ليس مركزه الأصلى.