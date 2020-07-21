شكرا لقرائتكم لاعبو طنطا والجهاز الادارى يخضعون لاجراء المسحة الخامسة لفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبى فريق طنطا بقيادة أيمن المزين والجهاز الادارى لاجراء المسحة الخامسة الخاصة بفيروس كيورونا المستجد وذلك للاطمئنان على سلامة اللاعبين قبل أستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذ الموسم ، فيما تعادل طنطا مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم ضمن أستعدادات الفريقين لعودة مباريات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم المقرر لها 6 أغسطيس القادم ، وظهر لاعبى الاتحاد السكندرى بشكل جيد في الشوط الأول وتمكنوا من التقدم عن طريق أحمد حجي في الدقيقة الـ17 الذي سيطر عليها زعيم الثغر على مجريات ا ولكن في الشوط الثاني ظهر فريق طنطا بشكل مختلف تماما عن الشوط الأول، واستطاعه تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود أسعد فى الدقيقة 76 من كرة عرضية .

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من جانب آخر، اتفق مسئولو نادى طنطا مع المهاجم السنغالى الحسن ضيوف على فسخ التعاقد بينهما بالتراضى، بعد الاتفاق على كل الأمور الخاصة بالفسخ دون تضرر أى من الطرفين، وغادر اللاعب السنغالى معسكر أبناء السيد البدوى المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء فسخ التعاقد دون أن يفصح أى من الطرفين عن أسباب إنهاء العلاقة بينهما، وإن كانت الأزمة المالية التى يمر بها طنطا لها دور كبير فى فسخ التعاقد فى ظل عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة.وكان مجلس إدارة طنطا، برئاسة فايز عريبى، قرر من قبل فسخ التعاقد مع الثنائى الأفريقى تاديو لوانجا وماريو بيرنارد نظرا لعدم الحاجة لجهودهما بناء على رغبة أيمن المزين المدير الفنى لأبناء السيد البدوى، الذى لم يستعن بالثنائى خلال الفترة الماضية، بالإضافة لرغبة الإدارة فى تقليص عدد المحترفين.