شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يتقدم بهدفين مقابل هدف للمصري في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الاول من عمر مباراة طلائع الجيش والمصرى البورسعيدى بتقدم طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وتقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق ناصر منسى في الدقيقة الثالثة وتعادل للمصري الناشئ محمد الجمل في الدقيقة السابعة والثلاثين ، قبل أن يضيف الطلائع الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق ناصر منسى ايضاً .

وبدأ طلائع الجيش ودية المصرى البورسعيدى بتشكيل مكون من :"محمد شعبان وخالد سطوحي ومحمود عاطف وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا ومحمد شحاته ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن وأحمد داوودا وناصر منسي وكريم ممدوح" ، فيما بدأ طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى ودية الطلائع بتشكيل مكون من محمد شحاته (31) ، عمر كمال (7) ، أحمد يوسف (37) ، خالد مصطفى (33) ، محمد عبد السلام (38). عمرو موسى (8) ، ايزي ايميكا (20). حسن علي (21) ، عبد الناصر دي ماريا (22) ، محمد جابر (11) الناشئ عمر الجرايحي (40).

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ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح شقيق عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء ، ويقود ياسر على المدرب العام لطلائع الجيش فريقه فى ودية المصرى بعد مغادرة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق المعسكر متوجهاً لكفر الشيخ بعد وفاة شقيقه الأكبر.

ويقيم الطلائع معسكره المغلق المقام بالإسكندرية منذ السبت الماضى ويستمر 12 يومًا، ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز علي نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما عصر الأربعاء الماضى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري هذا الموسم ، وأحرز هدفي الطلائع احمد سامي في الدقيقة 8 وعمار حمدي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وهي المباراة الودية الأولي التي تقام في مصر عقب عودة النشاط الكروى مرة أخرى بعد توقف بسبب فيروس كورونا.