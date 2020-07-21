شكرا لقرائتكم شيكابالا يهنئ عبد الله بكرى بعيد ميلاده الـ 26 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على تهنئة عبد الله بكرى مدافع بيراميدز بعيد ميلاده الـ 26، كما حرص عدد من نجوم الفريق السماوى فى مقدمتهم المهدى سليمان ودودو الجباس وعلى جبر، وعبد الله السعيد، على تهنئة زميلهم بالفريق بعيد ميلاده، عن طريق نشر صوره عبر حسابتهم الشخصية على "انستجرام" وتهنئته بطريقتهم الخاصة.



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وكان عبد الله بكرى، أتم اتفاقه مع مسئولى الزمالك على الانتقال إلى النادى الأبيض، فى الموسم الجديد، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعزيز خط دفاع أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل ويجيد بكرى اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن، ويتبقى الاتفاق الرسمى بين الناديين من أجل الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

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وكشف مصدر مقرب من عبد الله بكرى أن عقده فى بيراميدز يقضى بحصوله فى الموسم المقبل على 500 ألف دولار وينتهى تعاقده بنهاية الموسم القادم، إلا إن اللاعب أبدى رغبته بارتداء قميص الزمالك وأتم اتفاقه مع إدارة القلعة البيضاء حول المسألة، موضحًا أن ناديه طلب الحصول على مليون دولار وهو ما يوازى 16 مليون جنيه من أجل الموافقة على انتقاله إلى الزمالك أو الحصول على 10 مليون جنيه بجانب جهود محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض من أجل إتمام الصفقة.

وتابع المصدر ذاته أنه من المنتظر أن تشهد الفترة الجارية مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز، من أجل الاتفاق حول تفاصيل الصفقة بصورة نهائية بعد الاتفاق مع اللاعب حول كافة الأمور الخاصة بانتقاله إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، بعدما شهدت الفترة الماضية المفاوضات الخاصة باللاعب والتى تم إتمامها بشكل نهائى حول مختلف تفاصيل تعاقده مع النادى الأبيض.