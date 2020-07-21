شكرا لقرائتكم كريم ذكري: شوبير وحسن شحاتة لهما الفضل الأكبر علي في مسيرتي الكروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كريم ذكري لاعب الزمالك السابق، أن أحمد شوبير وحسن شحاتة، لهما الفضل الأكبر عليه في مسيرته الكروية وانضمامه إلى المنتخب الأول، أضاف ذكري في تصريحات إذاعية لإذاعة أون سبورت، أنه ينتمي للنادي المصري ومن بعده نادي الزمالك، مضيفاً أن الأهلي لم يدخل معه في مفاوضات خلال فترة لعبه ، أضاف ذكري: هنري ميشيل هرب في نهاية فترة الاعداد بفرنسا وقمنا بالبحث عنه قبل الاتجاه إلى المطار و لم نجده، وأعتقد أنه فضل الرحيل بسبب عرض مغربي أو بسبب رغبة بعض اللاعبين في الرحيل ولكن إدار الزمالك وقتها لم تتدخل في الإبقاء عليهم.

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الفرنسي هنري ميشيل، قاد الزمالك بدء من ديسمبر 2006، وحقق معه الفريق نتائج جيدة، حيث حقق الفوز في مباريات الدور الثاني عدا مباراتين، واستطاع الفوز على الأهلي بهدفين، ولكنه خسر كأس مصر 2007 بعدما خسر من الأهلي في الوقت الإضافي 4-3، بعدما كان متقدما حتى آخر دقيقتين من الوقت الأصلي 3-2 ، وفاجأ هنري ميشيل إدارة الزمالك وجماهير النادي، بالهروب وعدم العودة، خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد في فرنسا، مستغلا عدم وجود شرط جزائي في عقده.

وفي 2009، أعاد ممدوح عباس رئيس الزمالك في ذلك الوقت، هنري ميشيل ليقود الزمالك من جديد مقابل 35 ألف يورو شهريا، على الرغم من اعتراض الجماهير بسبب هروبه من النادي دون سابق إنذار، ولكنه لم يستمر سوى 4 أشهر، قبل أن تتم إقالته بعد تراجع الفريق إلى المركز الـ14 في الدوري.