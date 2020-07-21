شكرا لقرائتكم حسام عبد المنعم: نجوم الزمالك كان واحشهم الكورة في مباراة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام عبد المنعم نجم نادي الزمالك السابق، أن نتيجة مباراة سموحة الودية كشفت اشتياق اللاعبين لكرة القدم من نجوم القلعة البيضاء. أضاف حسام عبد المنعم خلال حواره لبرنامج "أخبارنا" على قناة الزمالك: "اللاعبين في الزمالك خاضوا الشوط الأول عايزين يعملوا كل حاجة في كرة القدم". أوضح حسام عبد المنعم أن الزمالك عليه أن يستغل عودة مواجهة الرجاء البيضاوي بنظام الذهاب والإياب واستغلال لعب المباراة الأولى على ملعب المنافس". Advertisements وطالب اللاعب السابق للقلعة البيضاء والمتوج بآخر ألقاب النادي بألقاب افريقيا بضرورة التأمين الدفاعي في وسط الملعب والخروج بأفضل نتيجة في المغرب حتى يتمكن من العودة حسم المواجهة لصالح والتأهل الى المباراة النهائية بشكل أفضل. وروى حسام عبد المنعم كواليس المباراة التي جمعت الزمالك والمنافس المغربي في أبطال أفريقيا مؤكداً أن المدير الفني البرازيلي وقتها تعامل مع المباراة بنفس الطريقة سواء في التأمين الدفاعي المحكم من وسط الملعب مرورا بتغيير الأمر في المواجهة الثانية.

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