شكرا لقرائتكم ألابا عن مستقبله: المفاوضات جارية مع بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم التحدث بشكل حاسم عن مستقبله مع بطل الدوري الألماني يوم الثلاثاء، مؤكدا أن هناك مفاوضات تجري مع النادي في الفترة الحالية.

وقال النمساوي ألابا (28 عاما) في تصريحات خلال فعالية للشركة الراعية: المفاوضات جارية ولكنني لست مشاركا فيها لأنني أريد التركيز بشكل كامل على دوري أبطال أوروبا.

ويريد بايرن تجديد عقد ألابا، الذي يلعب في صفوف النادي منذ 2010، لما بعد 2021. ولكن اللاعب لم يعلن أي قرار، وقيل إن مانشستر سيتي، الذي يدربه جوسيب جوارديولا وكان مدربا لبايرن، مهتم بضم اللاعب، ولم يجب ألابا عندما سئل عن مزايا أو عيوب التجديد مع بايرن ميونخ.

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وتوج بايرن ميونخ بثنائية محلية جديدة، وبعد راحة أسبوعين يبدأ الفريق تدريباته مرة أخرى استعدادا لاستئناف منافسات دوري الأبطال.

ويستضيف بايرن فريق تشيلسي في إياب دور الستة عشر يوم 8 أغسطس، علما بأنه فاز في مباراة الذهاب بلندن 3 - صفر قبل تفشي وباء فيروس كورونا. وبعد ذلك تستأنف المنافسات ببطولة مصغرة في لشبونة خلال الفترة من 12 إلى 23 أغسطس.

وقال ألابا: لا أبحث عن أعذار، إن الأمور صعبة لأننا نعود من إجازة كفريق. الفرق الأخرى لديها زخمها. بشكل ما هذا يعد ضررا لنا.

وأضاف: ولكننا لسنا الفريق الذي يختبئ. نعلم ما نحن قادرون على فعله.