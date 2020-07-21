شكرا لقرائتكم مدرب شيفيلد: الحصول على المركز الثامن.. "إنجاز رائع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر كريس وايلدر، مدرب شيفيلد يونايتد، أنه يجب على فريقه الشعور بالفخر بأدائه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، رغم أن الخسارة 1-0 أمام إيفرتون تعني أنه لن يتأهل إلى بطولة أوروبية الموسم المقبل.

وأبلغ وايلدر الصحافيين بعد الهزيمة: كنا من بين أفضل الفرق الصاعدة، لم نكن من بين الأندية التي تهبط مباشرة بعد الصعود، يمكننا أن نفخر بإنجازاتنا، في الوجود في هذا المركز في الجولة 37 من الموسم يعد إنجازاً رائعاً بالنسبة لنا.

ويحتل شيفيلد المركز الثامن وسيختتم الدوري الممتاز بمواجهة ساوثهامبتون صاحب المركز 12 يوم الأحد المقبل.