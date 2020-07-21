شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: الأهلي يقرر إعادة أزارو على حساب جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” عن أنه تأكد عودة وليد أزارو لصفوف الفريق في الموسم الجديد بعد فشل مفاوضات استمراره مع الاتفاق السعودي لأسباب مادية، وسيتم قيد اللاعب على حساب الإنجولي جيرالدو الذي تأكد رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري لعدم الحاجة إليه.

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تابع شبانه فى برنامج مع شبانه على صفحات ”الخليج 365” إدارة الأهلي بدأت مفاوضاتها مع وليد أزارو لتمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم المقبل ، وذلك لضمان استمراره مع الفريق حال اثبات جدارته، أو تسويقه بشكل جيد خاصة أن تجديد عقده يعني بيعه بمبلغ مالي كبير خلال المرحلة المقبلة، بالمقارنة في حالة عدم تجديد عقده.

أضاف شبانه فى لايف الخليج 365: وليد أزارو من اللاعبين المظلومين داخل الأهلي فى عهد السويسري رينيه فايلر ولم يحصل على فرصته كاملة وطلب رحيله وهو ما تم وخرج على سبيل الإعارة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.