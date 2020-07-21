تعرف على تكليف الخطيب لعضو مجلس الأهلى بشأن الأكاديميات فى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف محمود الخطيب، رئيس الأهلى، والمسئول عن ملف كرة القدم محمد جمال الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى، بالتنسيق مع عبدالمنعم "شطة"، رئيس أكاديميات النادي الأهلى لتخطيط مشروع افتتاح اكاديميات للنادي داخل قارة إفريقيا على نهج الاكاديميات التى تم افتتاحها في الإمارات والكويت وذلك لتصدير العناصر الشابة للفريق الأول بالقلعة الحمراء، ويرغب مسئولو الاهلي في اكتشاف المواهب والنجوم كما تم الاستقرار على فتح اكاديميات للنادي داخل السودان وغانا وأنجولا مشيرا إلى أنه تم بدا التجهيز لوضع خطة شاملة لتلك الفروع ، ومن المقرر ان يكون لثنائي الأهلي السابق جيلبرتو وفيلكس دورا في تسهيل الأمور فى انجولا وغانا. من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالنادى، سواء على الصعيد الرياضى أو الإنشائى أو الإدارى، كما سيناقش المجلس عدة أمور خاصة بالنشاط الرياضى، وسيُحدد الخطيب موعد الاجتماع المقبل وفقاً للظروف والارتباطات، خاصة أن المجلس كان قد حدد الثلاثاء الماضى موعداً لعقد اجتماع لمناقشة عدة أمور لكن الاجتماع تأجل بسبب انشغال الخطيب بعدة أمور تتعلق بتقديم بلاغات للنائب العام ومجلس الوزراء ووزير الرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهات أخرى فى واقعة الفيديو الذى تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً وتم تصويره داخل نادى الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية، وطلب الخطيب، فى خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.

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