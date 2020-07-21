شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكليف الخطيب لعضو مجلس الأهلى بشأن الأكاديميات فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف محمود الخطيب، رئيس الأهلى، والمسئول عن ملف كرة القدم محمد جمال الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى، بالتنسيق مع عبدالمنعم "شطة"، رئيس أكاديميات النادي الأهلى لتخطيط مشروع افتتاح اكاديميات للنادي داخل قارة إفريقيا على نهج الاكاديميات التى تم افتتاحها في الإمارات والكويت وذلك لتصدير العناصر الشابة للفريق الأول بالقلعة الحمراء، ويرغب مسئولو الاهلي في اكتشاف المواهب والنجوم كما تم الاستقرار على فتح اكاديميات للنادي داخل السودان وغانا وأنجولا مشيرا إلى أنه تم بدا التجهيز لوضع خطة شاملة لتلك الفروع ، ومن المقرر ان يكون لثنائي الأهلي السابق جيلبرتو وفيلكس دورا في تسهيل الأمور فى انجولا وغانا.
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