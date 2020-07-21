شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك سدد القسط الأخير لأرض أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن النادى سدد القسط الأخير لأرض النادى بمدينة 6 أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده فى ٣١ مايو ٢٠٢١ وذلك بشيك قدره مليون و٦٠٠ ألف جنيه، وشدد منصور فى تصريحاته على أن ذلك هو أكبر رد على سحب الأرض من النادى، وأشار رئيس النادى الى أن تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصا للنادى.



مستند نادي الزمالك

من ناحية اخري أعلن مجلس إدارة الزمالك، الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادى والمقرر لها يومى 26 و27 يوليو الجارى، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للنادى وباقى جدول الأعمال بها، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الإدارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا، وقرر المجلس أن يكون دخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة وذلك بحسب تعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، كما قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها من الآن على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية.