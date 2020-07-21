شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر برج العرب يكشف بدائل أوناجم وبن شرقى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف معسكر الزمالك المقام حاليا في برج العرب عن وجود لاعبين قادرين علي تعويض غياب النجوم وهو ما أكدته المباراة الودية التي خاضها الزمالك امام سموحة والتي شهدت تألق بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا علي فرصة قبل توقف الدوري، حيث اثبت اسلام جابر لاعب وسط الزمالك انه قادر علي تعويض غياب المغربي محمد اوناجم الذي لم يصل الي القاهرة حتي الان برفقة مواطنه اشرف بن شرقي بعد أزمة كورونا ، كما ظهر يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك في مستوي فني وبدني وذهني مميز مما جعله احد الأعمدة الرئيسية في خطة كارتيرون ، ويمكنه اللعب بدلا من أشرف بن شرقي في مركز الوسط المهاجم، ولعل من ابرز مكاسب الزمالك من معسكر برج العرب هو إيجاد بدائل من داخل الفريق لنجومه المحترفين في ظل رغبة الثنائي في الاحتراف الأوروبي وتلقيهما عروضا شفهية من بعض الأندية التركية والفرنسية.

فى سياق مختلف، أكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أن الزمالك سدد القسط الأخير لأرض النادى بمدينه أكتوبر رغم أنه كان مستحقا سداده في ٣١ مايو 2021 وذلك بشيك قدره مليون و600 ألف جنيه، وشدد منصور فى تصريحات للموقع الرسمى لناديى الزمالك على أن ذلك هو اكبر رد على الكاذبين وأصحاب المصالح الشخصية الذين رددوا سحب الأرض من النادى، وأشار رئيس الزمالك الى أن تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصا للنادى.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادى والمقرر لها يومى 26 و27 يوليو الجارى، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للنادى وباقى جدول الأعمال بها، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الإدارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا، وقرر المجلس أن يكون دخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة وذلك بحسب تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، كما قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها من الآن على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية.