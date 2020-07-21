شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة لكهربا :كفاية كذب.. والأخير : "طول ما بتسمع كلامي..هتنجح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، زميله بالفريق محمود عبد المنعم كهربا، على هامش تواجدهما اليوم في ملعب التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، لخوض التدريبات اليومية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد ، ونشر صالح جمعة صورة جمعته بكهربا وعلق عليها "كفاية كذب بقى احنا لسه على الصبح"، ليرد كهربا "طول مانت هتسمع كلامي هتنجح يا توووت".



صالح جمعة



صالح وكهربا

Advertisements

في سياق آخر، عقد خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى اجتماعا اليوم الثلاثاء، فى مقر النادى بالجزيرة، مع إحدى شركات التأمين المسئولة عن التأمين الطبى على العاملين بالنادى، لمناقشة عدة أمور تتعلق بالشأن التأمينى الخاص بالنادى، وحضر الاجتماع وفد من الإدارة التنفيذية للنادى ضم كلا من: العميد محمد مرجان المدير التنفيذى، الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادى، عماد حلمى المدير المالى ووائل المحمدى مدير شؤون العاملين.

وحرص مسئولو الأهلي على الاجتماع بالشركة المتعاقدة على التأمين الطبى للعاملين بالنادى مع اقتراب انتهاء موسمها الحالى فى التعاقد لبحث عدد من تفاصيل العقد الخاص بالعام المقبل، وقام مسئولو النادى بمناقشة التصور الشامل للشركة فى التعاقد الجديد وطلب مسئولو الأهلى مزيداً من الامتيازات المتعلقة بالرعاية الطبية للعاملين بالنادى.

وكانت الجهود المصرية قد نجحت فى منع المغرب من الحصول على حقوق تنظيم مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتى كانت المغرب قريبة من الحصول عليها، بعدما تم الاتفاق فى وقت سابق بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تقديم مصر لطلب رسمى لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وتنسيق الجهود بينهما فى هذا الملف، وتكليف اتحاد الكرة بإرسال الطلب.