شكرا لقرائتكم خبر عن ثبوت أول إصابة بفيروس كورونا داخل النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد إصابة أحد مسئولى المهمات بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وذلك بعدما ظهرت نتيجة المسحة الطبية الخامسة التى أجراها الفريق ببداية معسكره المغلق أمس بمدينة برج العرب ، لتكون تلك الحالة هى الإصابة الأولى داخل النادي المصري منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ، وقد قررت إدارة المصري عزل كافة المخالطين لمسئول المهمات بغرفته داخل المعسكر لمدة خمسة عشر يومًا داخل منازلهم ، وذلك حتى يتم تحديد مدى إصابتهم من عدمه.

على صعيد أخر، انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش والمصرى البورسعيدى بتقدم طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وتقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق ناصر منسى فى الدقيقة الثالثة وتعادل للمصرى الناشئ محمد الجمل في الدقيقة السابعة والثلاثين، قبل أن يضيف الطلائع الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق ناصر منسى أيضًا.

وبدأ طلائع الجيش ودية المصرى البورسعيدى بتشكيل مكون من: "محمد شعبان وخالد سطوحي ومحمود عاطف وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا ومحمد شحاته ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن وأحمد داوودا وناصر منسي وكريم ممدوح" ، فيما بدأ طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى ودية الطلائع بتشكيل مكون من محمد شحاته (31)، عمر كمال (7)، أحمد يوسف (37) ، خالد مصطفى (33) ، محمد عبد السلام (38). عمرو موسى (8) ، ايزي ايميكا (20). حسن على (21)، عبد الناصر دي ماريا (22)، محمد جابر (11) الناشئ عمر الجرايحي (40).

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح شقيق عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، ويقود ياسر على المدرب العام لطلائع الجيش فريقه فى ودية المصرى بعد مغادرة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق المعسكر متوجهاً لكفر الشيخ بعد وفاة شقيقه الأكبر