شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ذكرى: الزمالك مر بظروف صعبة.. لو جابوا ميسي ورونالدو مكانوش هيكسبوا وقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم ذكرى لاعب الزمالك السابق، أن الفترة التي تواجد خلالها فى نادي الزمالك شهدت العديد من الأزمات والاضطرابات المادية على وجه التحديد، مضيفاً في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت، "لو جبت كريتسيانو وميسى فى ظروف الزمالك مكانش هيكسب، كنا بنعاني من أمة مادية كبيرة ولأننا كنا مغتربين كانت تحدث مشاكل حتى في دفع إيجار الشقة التى نقيم بها"، وأضاف ذكرى: لم أتأقلم مع فريق الزمالك، لا يمكن أن ألقي اللوم على المدرب والأزمات التي شهدتها تلك الفترة، فمحمود فتح الله مثلاً انضم للنادى معى ونجح فى تثبيت أقدامه بالفريق.

وواصل: تعرضت لإصابة بعد انضمامي للزمالك، وبعد الشفاء منها جلست على دكة البدلاء بعدما كنت أساسي، فشعرت بالإحباط واهتزت ثقتي بنفسي، وهذا أثر على مسيرتي مع الفريق الأبيض، مع النتائج السيئة للفريق في تلك الفترة كان الوضع صعب، رغم أننا نجحنا في حصد بطولة كأس مصر ، واختتم: المشاكل والأزمات التي شهدها نادي الزمالك كانت السبب الرئيسي في الاخفاق بمباريات القمة، ويجب ألا نظلم عمرو الصفتي فمواجهات الأهلي حظوظ وقد تخوض موسم كامل بأداء مميز وتخفق في لقاء القمة، أتذكر جماهير الزمالك في فترة من الفترات كانت تهتف " عايزين لاعيبة رجالة الصفتي وشيكابالا".

وانتقل كريم ذكري من النادي المصري إلى نادى الزمالك فى مايو 2007 مقابل مقابل 3,5 مليون جنيه، ولكنه لم يشارك بشكل أساسي معي نادي "الزمالك" فانتقل إلى بتروجت فى 2009.