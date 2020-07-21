شكرا لقرائتكم خبر عن الأموال تحرم الأهلى والزمالك من ملعب واحد مشترك على الطريقة الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك منذ بداية الكرة فى مصر على ملعب كرة قدم واحد غير مملوك لهما، وخلال الفترة الماضية بدأ كل منهما فى البحث عن إنشاء استاد خاص به، صالح لخوض المباريات الكبرى فى المسابقات المختلفة.

وحاول العديد من مجالس الإدارات المتعاقبة على الناديين وضع فى خططها المبدئية فكرة إنشاء استاد جديد يكون خاصا بمباريات النادى فى البطولات المختلفة، وتنوعت أفكار إنشاء تلك الاستادات من حين إلى آخر.

لمعرفة كيف حرمت الأموال الأهلى والزمالك من ملعب واحد مشترك على الطريقة الإيطالية.. من هنا

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وأعلن النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب أن ملف استاد الأهلى من أولويات المجلس الحالي، واتفق على كل شيء يخص بناء الاستاد من مكان وشركة وحتى تصميم، إلا أن حلم الاستاد توقف بعد خلافات مجلس الأهلى مع أحد محبى النادى، ليتوقف حلم الجماهير الأهلاوية فى رؤية استاد للمارد الأحمر.

وفى المقابل، أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى أكثر من مناسبة، إنشاء استاد الزمالك على أرض 6 أكتوبر بجوار الفرع الجديد للنادى، وهو ما أكده أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة فى أكثر من مناسبة.

وأوضح أحمد مرتضى: "خلال عام ونصف سنكون قد انتهينا من المرحلة الأولى من بناء استاد الزمالك، وجود استاد للزمالك وللأهلى هو الأساس لتطوير الكرة المصرية".