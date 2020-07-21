شكرا لقرائتكم خبر عن حصة تدريب فى الجيم للاعبي الأهلى قبل المران الجماعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، حصة تدريب بدنى داخل صالة الجيم، قبل انطلاق التدريب الجماعى على ملعب مختار التتش، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى جلسة مع محمد الشناوى، حارس الفريق، فى حضور المترجم الدكتور عمرو محب، وذلك فى بداية المران، حيث يحرص فايلر على عقد جلسات جماعية وفردية مع اللاعبين لتجهيزهم فنيًّا ومعنويًّا للمرحلة المقبلة، والحديث بشكل عام عن التحديات التي تواجه الفريق محليًّا وإفريقيًّا. وسبقت جلسة فايلر مع الشناوى محاضرة سريعة من المدير الفنى مع اللاعبين، للحديث عن البرنامج التدريبى الذى يقوم الفريق بتنفيذه فى مران اليوم، ويستعد الأهلى لاستكمال مباريات الدورى الممتاز، والتحضير لمواجهتى الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، منح المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه ممثلة فى محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة الضوء الأخضر لعودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودى، بعد قرار قطع اعارته لوجود خلاف مادي مع الجانب السعودي، عقب تأخرهم عن سداد باقى قيمة الإعارة، وعقد الخطيب جلسة مع فايلر خلال الساعات الماضية شهدت الاتفاق على عددة أمور أبرزها عودة وليد أزارو وبحث الصفقات التى سيبرمها النادي بخلاف طاهر محمد طاهر الذي نجحت إدارة الأهلى فى ضمه من المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل بالإضافة لملفى اللاعبين الراحلين والمعارين ، وترى إدارة الأهلي أن عودة وليد أزارو ستمثل إضافة كبيرة للفريق على المستوى الفني خاصة وأن المهاجمين المتواجدين حالياً لم ينحوا في اقناع فايلر، الأمر الذي أجبر المدرب السويسري على توظيف أجاي في مركز المهاجم الصريح رغم أنه ليس مركزه الأصلى.

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