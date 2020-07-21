شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مُشددة فى ودية المقاولون وأسوان بالجبل الأخضر (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو نادى المقاولون العرب الإجراءات الاحترازية وكل وسائل التعقيم والتطهير قبل وأثناء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أمام أسوان، والمقامة حالياً على ملعب النادى بالجبل الأخضر، حيث يولى مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محسن صلاح اهتمام كبير بتنفيذ كافة الإجراءات وعمل وسائل الوقاية والتعقيم أولاً بأول فى النادى.

ويتابع المجلس عن طريق المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة عمليات التنفيذ، ومازال التعادل السلبى يسيطر على اللقاء بين الفريقين فى أولى وديات ذئاب الجبل، وثانى التجارب الودية لأسوان بعد التعادل أمام الإسماعيلى بهدف لمثله يوم الخميس الماضى.

وبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

مسعد عوض في حراسة المرمى

خط الظهر: طارق أبو العز، عبدلله السنجهاوي، ابراهيم القاضي، محمود نعيم

خط الوسط: محمد رزق، أحمد عامر، ابراهيم جلال وحسن يوسف

الهجوم: عبد العزيز إمام ومحمد عبد المجيد

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية، تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

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وعلى الجانب الآخر، يسعى الجهاز الفنى لأسوان بقيادة أحمد كشرى للخروج بمكاسب فنية من المباراة منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، وخاض أسوان أول تدريباته على ملعب الشرطة الأحد الماضى، بعدما تم اعتماده ملعبًا رسميًا لأبناء الجنوب بعد صعوبة خوض مباريات الدور الثانى من الدورى على ملعب أسوان فى ظل الظروف الحالية وعدم انتظام حركة الطيران الداخلى.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.























المقاولون وأسوان



المقاولون وأسوان