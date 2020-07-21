شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف الخليج 365 لـ "عيد عبد الملك": "إنت كده دمك خفيف؟!" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " ما فعله أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك و منتخب مصر السابق بعد قيامه بنشر تويتة له على صفحات التواصل الإجتماعي متعلقة بأزمة الأهلي و المصري البورسعيدي فى المباراة التى راح ضحيتها 72 شهيد ومئات المصابين ، قائلاً له : " إنت كده دمك خفيف.. فى أمور ما ينفعش فيها خفة الدم".

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تابع الإعلامي محمد شبانه عبر صفحات الخليج 365 : " على أي شخصية عامة أو لاعب فى الأهلي و الزمالك تحديدا معرفة ما يكتبه أو ينشره أولا و تأثيره ، ثم يقوم بالنشر ، وهذا الأمر يمثل أزمة وقد يصل للفتنة بين الجماهير التى تتابعك ، ولو أنت ستتحدث بجهل ، وتجهل رد فعل ما تكتب ،فأنصحك بعدم الكتابة " ، خاصة فى الأمور الخاصة بالموت.

أضاف شبانه إعتذار عيد عبد الملك كان ضروري ، ولكنه لا يصحح الخطأ بالكامل ،وأنصحه بعدم الخوض فى مثل هذه الأمور مجدداً ، ونفس الأمر لأسامه حسن لاعب إنبي و الزمالك السابق والذى خرج بصورة غير لائقة ينتقد جماهير النادي الأهلي وهذا أمر يسئ للرياضة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.