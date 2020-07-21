شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل طنطا والاتحاد السكندرى 1/1 استعدادًا لبطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل مباراة طنطا مع نظيره الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم بمقر النادى السكندرى فى سموحة ضمن استعدادات الفريقين لعودة مباريات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم المقرر لها 6 أغسطيس المقبل، وظهر لاعبى الاتحاد السكندرى بشكل جيد في الشوط الأول وتمكنوا من التقدم عن طريق أحمد حجي في الدقيقة الـ17 لكن في الشوط الثاني ظهر فريق طنطا بشكل مختلف تمامًا عن الشوط الأول، واستطاع تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود أسعد فى الدقيقة 76 من كرة عرضية.

من جانب آخر، اتفق مسئولو نادى طنطا مع المهاجم السنغالى الحسن ضيوف على فسخ التعاقد بينهما بالتراضى، بعد الاتفاق على كل الأمور الخاصة بالفسخ دون تضرر أى من الطرفين، وغادر اللاعب السنغالى معسكر أبناء السيد البدوى المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء فسخ التعاقد دون أن يفصح أى من الطرفين عن أسباب إنهاء العلاقة بينهما، وإن كانت الأزمة المالية التى يمر بها طنطا لها دور كبير فى فسخ التعاقد فى ظل عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة.وكان مجلس إدارة طنطا، برئاسة فايز عريبى، قرر من قبل فسخ التعاقد مع الثنائى الأفريقى تاديو لوانجا وماريو بيرنارد نظرا لعدم الحاجة لجهودهما بناء على رغبة أيمن المزين المدير الفنى لأبناء السيد البدوى، الذى لم يستعن بالثنائى خلال الفترة الماضية، بالإضافة لرغبة الإدارة فى تقليص عدد المحترفين.

وأكد أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، أن رحيل الثنائى الأفريقى تاديو لوانجا وماريو بيرنارد لا يوثر على أداء الفريق فى المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، خاصة أنه يملك البديل الأفضل فى هذه المراكز وسيعمل على تجهيز اللاعبين بالصورة الأفضل فى المرحلة المقبلة، حيث يتواجد أبناء السيد البدوى بمعسكر مغلق فى برج العرب بالإسكندرية لنهاية منافسات بطولة الدورى.