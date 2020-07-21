شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ذكرى يحكى كواليس هروب هنرى ميشيل فى فرنسا وحقيقة مفاوضات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم ذكرى لاعب الزمالك السابق، أن أحمد شوبير وحسن شحاتة، لهما الفضل الأكبر عليه فى مسيرته الكروية وانضمامه إلى المنتخب الأول، أضاف ذكرى فى تصريحات إذاعية لإذاعة أون سبورت، أنه ينتمى للنادى المصرى ومن بعده نادى الزمالك، مضيفاً أن الأهلى لم يدخل معه فى مفاوضات خلال فترة لعبه، أضاف ذكرى: هنرى ميشيل هرب فى نهاية فترة الإعداد بفرنسا وقمنا بالبحث عنه قبل الاتجاه إلى المطار ولم نجده، وأعتقد أنه فضل الرحيل بسبب عرض مغربى أو بسبب رغبة بعض اللاعبين فى الرحيل ولكن إدار الزمالك وقتها لم تتدخل فى الإبقاء عليهم.

الفرنسى هنرى ميشيل، قاد الزمالك بدء من ديسمبر 2006، وحقق معه الفريق نتائج جيدة، حيث حقق الفوز في مباريات الدور الثاني عدا مباراتين، واستطاع الفوز على الأهلى بهدفين، ولكنه خسر كأس مصر 2007 بعدما خسر من الأهلى فى الوقت الإضافى 4-3، بعدما كان متقدما حتى آخر دقيقتين من الوقت الأصلي 3-2 ، وفاجأ هنرى ميشيل إدارة الزمالك وجماهير النادى، بالهروب وعدم العودة، خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد في فرنسا، مستغلا عدم وجود شرط جزائي فى عقده.

وفى 2009، أعاد ممدوح عباس رئيس الزمالك في ذلك الوقت، هنري ميشيل ليقود الزمالك من جديد مقابل 35 ألف يورو شهريا، على الرغم من اعتراض الجماهير بسبب هروبه من النادي دون سابق إنذار، ولكنه لم يستمر سوى 4 أشهر، قبل أن تتم إقالته بعد تراجع الفريق إلى المركز الـ14 فى الدورى.