شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف "الخليج 365 يكشف تفاصيل عقد "بكار" فى الزمالك وطلب المليون بسبب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365”، تفاصيل عقد رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، الذى وقعه لنادى الزمالك، تمهيدا لضمه فى الموسم المقبل، بعد المفاوضات التى تمت معه فى الفترة الماضية، من أجل ضمه لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم الجديد.

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أضاف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” أن عقد رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، الذي وقعه لنادي الزمالك يقتضي بانتقاله إلي قلعة ميت عقبة لمدة 4 مواسم مقبلة ويقتضي العقد بحصوله في السنة الأولي علي 4 مليون جنيه وطلب اللاعب تقاضي مليون جنيه كمقدم عقد خلال الفترة الجارية وذلك لغلق الباب أمام أية عروض قد تصل بعدما أعاد بعض الوكلاء التواصل معه حول وجود رغبة في الأهلي لضمه كما أن اللاعب يرغب في التأكد من جدية الزمالك في إنهاء صفقته بالحصول علي مقدم التعاقد.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.