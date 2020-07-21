شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا الثانية للحكام استعدادًا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثبتت التحاليل التى أجراها حكام الدورى الممتاز سلبية جميع الحالات الـ36 التى أجريت الأحد الماضى من فيروس كورونا، استعداداً لاستئناف بطولة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل للموسم الجارى 2019 – 2020 ، بعد أن ثبت إصابة حكم بفيروس كورونا ضمن الفوج الأول، ويخوض الحكام معسكرات ودورات تدريبية تحت إشراف وجيه أحمد رئيس اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة، بحضور عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق الذى يشارك فى إلقاء المحاضرات.

وقرر اتحاد الكرة فى وقت سابق استئناف مسابقة دورى القسم الثانى لموسم 19-2020 اعتبارًا من يوم 20 سبتمبر المقبل فى ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضى، واستكمال المسابقات التى توقفت بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة فى المسابقة بالتدريبات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد اجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التى سيقوم بها الاتحاد اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.

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فيما أرسل الاتحاد المصري لكرة القدمخطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بمعاملة بطولة الكونفدرالية، مثل بطولة دوري الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام إقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائى، وتضمن خطاب الاتحاد المصرى أيضًا أنه فى حال إصرار "كاف" على إقامة الدور قبل النهائى للكونفدرالية فقط من مباراة واحدة، فلابد من إقامتها فى بلد محايد تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

يأتى ذلك انطلاقا من أن مصر هى البلد الوحيد الذى تقدم رسمياً للكاف بطلب استضافة الدورين قبل النهائى والنهائى لبطولة الأبطال بعد اعتذار الكاميرون، كما أسند الكاف من قبل مهمة تنظيم الدورين قبل النهائي والنهائي للكونفدرالية إلى المغرب رغم مشاركة فريقين منها في الدور قبل النهائى.