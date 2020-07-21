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شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بدجلة يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة التفاوض مع أسامواه جيان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى وادى دجلة، حقيقة ما تم تداوله فى تقارير صحفية غانية، عن دخول النادى في مفاوضات مع أسامواه جيان لاعب نورث إيست يونايتد الهندى، تمهيداً للانتقال لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقالت شبكة "GHANAsoccernet" الغانية إن وادى دجلة دخل فى مفاوضات جادة مع أسامواه جيان الهداف التاريخى لمنتخب غانا الأول ، وأكد المصدر بالنادى الدجلاوى لـ"الخليج 365" إنه لا توجد مفاوضات بين إدارة دجلة وأسامواه جيان كما جاء فى التقارير الغانية، وإن كل ما يقال حول تلك الصفقة ليس له أساس من الصحة، خاصة وإن وادى دجلة يصارع الهبوط فى الوقت الحالى لكونه فى المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، ومن الصعب التفاوض مع نجوم كبار بحجم "جيان" فى هذا التوقيت ودون أن تتضح الرؤية لمصير الفريق فى الموسم الجديد.
وكانت الشبكة الغانية قد أكدت أن المفاوضات بين النادي واللاعب ووكيله في مرحلة متقدمة للغاية، مع استغلال انتهاء عقده مع نورث إيست يونايتد الهندي، في يناير 2020، على الرغم من النفي من قبل مالك النادي ماجد سامي.
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