شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال لاعب الأهلى المعار لطلائع الجيش يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على انستجرام قائلا :"الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه ، راضى وكل الرضى ، ايجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .

من ناحية اخرى ، تقرر أن يقود ياسر على المدرب العام لطلائع الجيش فريقه فى ودية المصرى البورسعيدى بعد مغادرة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق المعسكر متوجهاً لكفر الشيخ بعد وفاة شقيقه الأكبر، حيث يخوض فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش مباراته الودية الثانية بملاقاة المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، فيما تقام ودية الطلائع مع الزمالك مساء غداً الاربعاء على ستاد برج العرب ايضاً.

وفى سياق مختلف، أكد عمرو جمال أن فرصة عودته للقلعة الحمراء كبيرة جدا فى ظل المستوى الذى أنهى به مباريات الدورى الأخيرة.

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وقال مهاجم طلائع الجيش، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2، "فرص عودتى للأهلى كبيرة جدا فى ظل المستوى الذى قدمته فى آخر المباريات مع طلائع الجيش تحت قيادة عبد الحميد بسيونى الذى يتعامل معى نفسيا على أكمل وجه".

وأضاف عمرو جمال، عدم وجود أزارو خسارة كبيرة للأهلى لأنه مهاجم تقيل جدا وأرقامه مرعبة وهداف ويصل للمرمى بشكل سريع، وهو أصعب مهاجم نافسه فى الأهلى بعد متعب، ويتفوق على إيفونا بمراحل كتيرة، وأتمنى عودته مرة أخرى".