شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يقرر تعيين محمد حسين مدربا لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق السعيد تعيين محمد حسين مدربا لحراس مرمى الفريق الأول للكرة خلفا لعصام محمود الذى اعتذر عن الاستمرار فى المهمة لظروف خاصة به.

وأكد المستشار راجح وهبة نائب رئيس الترسانة، أن تعيين محمد حسين مدربا لحراس المرمى تعد ضمن سياسة إدارة الشواكيش التي تعتمد على أبنائها حيث يقود الجهاز الفنى للفريق الأول جهاز فنى ترسناوى بقيادة شاكر عبد الفتاح كله من أبناء النادى .

وكشف وهبة عن عودة الفريق الأول للتدريبات خلال الأيام المقبلة بعد اعلان اتحاد الكرة أستكمال مسابقة القسم الثانى ، حيث بدأ شاكر عبد الفتاح في وضع خطة اعداد سريعة .

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وأعتذر عصام محمود، مدرب حراس مرمى الترسانة، عن الاستمرار فى منصبه لظروف شخصية، وقال "أبلغت طارق سعيد رئيس الترسانة وشاكر عبد الفتاح المدير الفنى للفريق باعتذارى عن الاستمرار فى منصبى لظروف شخصية، رغم المكانة المميزة للشواكيش فى قلبى، وبشكرهم كل مسئولى الترسانة خاصة طارق سعيد وشاكر عبد الفتاح على قبول الاعتذار وأتمنى للنادى العريق أن يتمكن من العودة للدورى الممتاز فى أقرب فرصة.

وأضاف عصام محمود، "الترسانة يملك كل مقومات الصعود للدورى الممتاز فى ظل تواجد طارق سعيد الذى لا يبخل عن النادى بأى شيء، فقد عملت فى الترسانة خلال 3 سنوات أعتبرها فترة مميزة للغاية فى مشوارى التدريبى.